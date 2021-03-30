30 марта 2021 года на горячую линию “112” Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о попытке самоубийства в здании на улице Дадаша Буньядзаде в Ясамальском районе города Баку.

Как говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям, к месту происшествия немедленно были привлечены соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативных условий на месте происшествия выяснилось, что гражданин, выйдя на балкон своей квартиры на 5 этаже девятиэтажного дома, стал демонстрировать намерение совершить суицид.

Спасатели, оценив условия операции и собрав необходимую и оперативную информацию о происшествии, определили тактику психологической беседы с гражданином и провели с ним соответствующие беседы. При этом параллельно, в целях безопасности, под балконом была установлена подушка безопасности.

В результате проведенной психологической беседы гражданина удалось отговорить от своего намерения, а спасатели, вскрыв дверь спецсредствами, спасли данного человека.



Minval.az