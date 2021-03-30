30 марта голландский вещатель NPO/NOS/AVROTROS и EBU (Европейский вещательный союз) представили порядок выступления участников в первом и втором полуфинале 65-го конкурса песни «Евровидение-2021». Об этом сообщает официальный сайт конкурса.

Первый полуфинал (18 мая):





Второй полуфинал (20 мая):





Их каждого полуфинала 10 стран пройдут в финал, который состоится в субботу, 22 мая. Прошедшие артисты присоединятся к Нидерландам (страна-хозяйка) и другим участникам автоматической квалификации, «большой пятерке»: Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. Порядок выступления в финале будет также определен продюсерами шоу после второго полуфинала.

Отметим, что Азербайджан на конкурсе представит Самира Эфенди с композицией Mata Hari.

Minval.az