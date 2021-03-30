Процессы, происходящие в экономике и финансовой системе стран-партнеров, постоянно находятся в центре внимания Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Об этом заявил президент ЦБА Эльман Рустамов. По его словам, в стране наблюдается макроэкономическая стабильность, поддерживается баланс на валютном рынке и наблюдается снижение долларизации.

«Тенденция роста мировых цен на нефть улучшает платежный баланс и прогнозы, позитивно влияет на стабильность на валютном рынке. С учетом этого не ожидается, что снижение курса турецкой лиры повлияет на курс маната», — цитирует председателя банка АПА.

Э.Рустамов отметил, что у страны достаточно ресурсов для поддержания баланса на валютном рынке и текущей макроэкономической стабильности.

Напомним, 30 марта 2021 года официальный курс турецкой лиры по отношению к азербайджанскому манату составил 0,2055 маната. Это самый низкий показатель за последние пять месяцев.

Minval.az