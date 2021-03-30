Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Мазахира Магомед оглу Панахова орденом «Шараф» за продолжительную эффективную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджана.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Minval.az