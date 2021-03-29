29 марта состоялась международная конференция в онлайн-формате на тему “Консолидация усилий на европейском пространстве в направлении политической и правовой оценки актов геноцида и вандализма против азербайджанцев”, организованная Конгрессом азербайджанцев Европы (КАЕ).

Как говорится в сообщении КАЕ, в конференции, в которой приняли участие европейские политические эксперты, международные журналисты, руководители медиаструктур, послы Азербайджана в Европе, известные политические деятели и представители интеллигенции, депутаты Милли Меджлиса Муса Гасымлы, Ганира Пашаева и Эльман Насиров.

Открывая мероприятие, президент Конгресса азербайджанцев Европы Сахил Гасымов отметил, что в истории Азербайджана наряду со многими славными страницами есть также трагедии и геноциды. Подчеркнув, в частности, что масштабы кровавых актов и геноцидов, осуществленных армянскими националистами против азербайджанского населения за последние два столетия, больше, чем известны, Сахил Гасымов подчеркнул важность признания в мире и Европе этих страниц истории Азербайджана.

Выступая на мероприятии, депутат Милли Меджлиса Муса Гасымлы отметил, что акты геноцида и вандализма, совершенные армянами в Азербайджане, направлены также против всех других народов, проживающих в Азербайджане, массовое истребление христианского населения было зафиксировано в исторических источниках и архивных материалах. Депутат расценил политику геноцида и вандализма армян как вопрос всех наций и религиозных конфессий Азербайджана.

Другие выступавшие на конференции также говорили об этнических чистках, депортациях и преступлениях геноцида, совершенных армянскими националистами против нашего народа более двухсот лет назад, в частности, о массовых убийствах азербайджанского населения в Баку, Губе и других населенных пунктах армяно-дашнакскими вооруженными отрядами в марте-апреле 1918 года.

Участники мероприятия подчеркнули важность объединения усилий для достижения на европейском пространстве политической и правовой оценки актов геноцида и вандализма против азербайджанцев.

Участники конференции с горечью отметили масштабы геноцида, совершенного Арменией во время оккупации азербайджанских земель в течение почти 30 лет, как против азербайджанцев, так и против материально-культурных, исторических памятников Азербайджана. Они подчеркнули, что победное завершение Азербайджаном 44-дневной Отечественной войны и освобождение земель от армянских захватчиков создали прочную основу для устойчивого мира и дальнейшего развития в регионе. Они отметили, что для того, чтобы в полной мере воспользоваться этими новыми возможностями, все страны региона, в первую очередь Армения, должны отказаться от реваншистских попыток, провокаций и, самое главное, от фашистской идеологии.

Выступившие на мероприятии отметили важность углубления исследований, проводимых в этой области, увеличения усилий по раскрытию правды, повышению осведомленности и мероприятий для политико-правовой оценки актов геноцида и вандализма.

В конференции приняли участие посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге Фуад Искендеров, посол нашей страны в Украине Эльмира Ахундова, заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Вагиф Сеидбейли и другие официальные лица.

Minval.az