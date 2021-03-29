В Баку на проспекте Гейдара Алиева (на участке именуемым мост Багирова) произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства, из-за ДТП в настоящее время на дороге наблюдается плотность движения транспортных средств.

В настоящее время наблюдается плотность движения транспортных средств на вспомогательных дорогах в направлении м/ст «Кероглу», а также на выезде с проспекта Хатаи и улицы Юсифа Сафарова на проспект Гейдара Алиева.

Отметим, что в результате аварии 3 человека получили травмы различной степени тяжести.

Как говорится в сообщении Станции скорой помощи, пострадавшие госпитализированы в городскую больницу №3.

Minval.az