В ночь на 29 марта 18-летняя жительница Сумгайыта Кенуль Мисирли покончила с собой, выбросившись с девятого этажа жилого дома.

Как стало известно Qafqazinfo, девушка окончила школу №4 города и продемонстрировала высокий результат на выпускном экзамене, заняв первое место в своем учебном заведении. На вступительном экзамене в вуз набрала 618 баллов по первой группе специальности.

По предварительной информации, несмотря на то, что К.Мисирли поступила в один из университетов Баку, ее семья решила, что ей будет сложно ездить в столицу, и принудила дочь выбрать Сумгайытский государственный университет (СГУ).

В результате девушка стала студенткой факультета математики СГУ.

Будучи отличницей, она также была старостой группы. К.Мисирли была удостоена стипендии «Учитель будущего» Министерства образования.

Кроме того, за отличную учебу ей назначили специальную стипендию.

Буквально за несколько часов до трагедии, 28 марта в 22:00, студентка приняла участие в дополнительном онлайн-уроке со своими одногрупниками.

Отметим, что через два дня, 31 марта, К.Мисирли исполнилось бы 18 лет.

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