30 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 5-8 градусов тепла, днем 12-14 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем — 55-60%.

30 марта в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны осадки. Местами будет туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-7, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Minval.az