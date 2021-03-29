В целях обеспечения требований карантинного режима, предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории страны и возможных его последствий сотрудники органов внутренних дел продолжают контрольно–профилактические мероприятия на территории столицы и в регионах республики.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

По информации, 24 марта сотрудники 38-го отдела полиции Гарадагского РУП выявили и задержали активную больную коронавирусом, разгуливавшую в общественном месте. Жительнице поселка Коргёз 45-летней А.Ашрафовой было назначено домашнее лечение, однако она покинула место жительства.

Сотрудники полиции провели с ней разъяснительную беседу, вернули домой с соблюдением медицинских процедур, соответствующая здравоохранительная структура была проинформирована.

Minval.az