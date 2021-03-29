Принимают меры по предотвращению попыток людей посетить освобожденные, но не полностью очищенные от мин территории.

Как сообщили пресс-службе МВД, накануне сотрудники Управления полиции Джабраильского района задержали водителя автомобиля Mersedes Афсар Магеррамов и его пассажира Махир Гамидов, которые пытались перейти блокпост в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, не подчинившись законным требованиям сотрудников полиции.

Был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, и направлен в суд.





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