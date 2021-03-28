В селе Нариманкенд Гобустанского района произошло жестокое убийство.

Cегодня около 18:00 житель села Нариманкенд Гобустанского района Расулов Эльнур Ярахмед оглу 1980 года рождения, в ходе семейной ссоры ножом обезглавил жену Расулову Биллуру Алекбер гызы 1986 года рождения,. После убийства своей жены, матери троих детей, он перерезал себе руки ножом, также нанес раны в живот. Э.Расулов был доставлен на машине скорой медицинской помощи в Шамахинскую центральную районную больницу. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов района находятся на месте происшествия, сообщает АПА.

По данному факту прокуратурой Гобустанского района проводится расследование.

Minval.az