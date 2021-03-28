Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами будет слабый туман, моросящий дождь. Юго-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 5-8 градусов тепла, днем 11-15 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем — 50-55%.

29 марта в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но ночью и утром в некоторых горных районах возможны осадки. Местами будет туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, в высокогорье 5-8 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метереологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az