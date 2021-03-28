Минобороны обнародовало видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Чёпядяря Зангиланского района.
Минобороны обнародовало видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Чёпядяря Зангиланского района.
Дата: 2021/03/28 9:55
Раздел: Азербайджан
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