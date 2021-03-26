Азербайджанский бизнесмен умер в Турции. Инцидент произошел вчера вечером в одном из роскошных отелей стамбульского района Бешикташ. Есть версии, что мужчина совершил суицид, либо он погиб по неосторожности.

По данным некоторых источников, 40-летний бизнесмен Нихад Алиев покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из пистолета. Он был доставлен в больницу, но врачи не спасли его, отмечает АПА.

Другие источники утверждают, Н.Алиев открыл огонь по неосторожности, когда чистил оружие.

Турецкая полиция проводит расследование.

Minval.az