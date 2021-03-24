23 марта членами Европарламента (ЕП), сопредседателем со стороны ЕС Комитета парламентского сотрудничества ЕС-страны Южного Кавказа Мариной Калюранд, постоянным докладчиком ЕП по Азербайджану Еленой Зовко и постоянным докладчиком ЕП по Армении Андреем Ковачевым было сделано совместное заявление.

C заявлением в связи с этим документом выступил депутат Милли Меджлиса, сопредседатель Комитета по парламентскому сотрудничеству Европейский Союз-Азербайджан Джаваншир Фейзиев.

В заявлении Джаваншира Фейзиева говорится, что вышеуказанный совместный документ, содержащий необоснованные заявления организации “Human Rights Watch” (HRW) о жестоком обращении с армянскими пленными в Азербайджане, демонстрирует, что члены ЕП (Европарламента) вместо ознакомления с реальной ситуацией предпочитают озвучивать предвзятую позицию некоторых институтов. Прежде чем выступить с таким необоснованным заявлением, было бы логичнее, чтобы докладчики ЕП, используя существующие платформы сотрудничества, получили информацию от своих азербайджанских коллег по этим утверждениям, передает АПА.

«Доводим до внимания членов ЕП, подписавших совместное заявление, что со всеми армянскими военнопленными и гражданскими лицами, содержащимися в Азербайджане, обращались в соответствии с требованиями Женевских конвенций 1949 года. Им была оказана необходимая медицинская помощь, после задержания они прошли медицинское обследование. Представители Международного Комитета Красного Креста регулярно посещали всех армянских пленных с октября 2020 года, и, наконец, все военнопленные были возвращены в Армению в соответствии с соответствующим положением трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Члены армянской диверсионной группы, которые были направлены Арменией на территорию Азербайджана после подписания трехстороннего заявления с целью занятия диверсионной и террористической деятельностью и были задержаны Азербайджаном, не могут считаться военнопленными и несут ответственность по Уголовному кодексу Азербайджанской Республики. С задержанными лицами также обращаются в соответствии с международными правами человека и азербайджанским законодательством.

Мы также считаем необоснованным требование Европейского суда по правам человека о том, что Азербайджан не предпринял соответствующих шагов в рамках своих обязательств по промежуточным мерам. Джаваншир Фейзиев с сожалением отметил, что авторы заявления сделали такое заявление без полного изучения деталей вопроса. Так, Азербайджан, верный своим обязательствам, в рамках механизма промежуточных мер представил в ЕСПЧ соответствующую информацию о состоянии содержания и состоянии здоровья лиц, обвиняемых в применении силы против наших граждан и осуществлении террористических актов.

До сведения членов ЕП, которые утверждают, что выступают с позиции соблюдения международного гуманитарного права и, ссылаясь на “доклад” организации HRW, основанный на предвзятых и необоснованных аргументах, выступили с необоснованными обвинениями против Азербайджана, следует довести, что еще во время Первой Карабахской войны на полях сражений пропало без вести до 4000 азербайджанцев. Однако до сих пор ни Европарламент, ни другие европейские структуры не интересовались судьбой азербайджанцев, находящихся в армянском плену.

К сожалению, докладчиков ЕП не смущает и тот факт, что Армения по-прежнему отказывается предоставлять Азербайджану карты минных полей, которые почти 30 лет находились под армянской оккупацией. Мы хотели бы довести до сведения докладчиков ЕП, что с момента прекращения боевых действий, согласно трехстороннему заявлению, разрывы мин на освобожденных территориях унесли жизни 20 человек, а еще 80 получили серьезные ранения.

Депутат Милли Меджлиса, сопредседатель Комитета по парламентскому сотрудничеству Европейский Союз-Азербайджан Джаваншир Фейзиев в своем заявлении отметил, что в ходе послевоенных контактов коллеги, представленные в ЕП, неоднократно приглашались в Азербайджан для ознакомления на месте с реальной ситуацией. Тем не менее, демонстрация членами ЕП предвзятой позиции, основанной на ложной информации, поступающей из армянских источников, без посещения региона, изучения фактов, вызывает сожаление и подрывает доверие к Европарламенту в азербайджанском обществе», говорится в заявлении.

Minval.az