«Несмотря на то, что компания COVAX должна была отправить в Азербайджан несколько вакцин от коронавируса, произведенных в Европе, к сожалению, этот вопрос все еще не решен».

Об этом сообщил известный онколог, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

Он сообщил, что не соблюдается принцип справедливого распределения вакцин от COVID-19: «Это, конечно, противоречит принципам Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией. При этом следует учитывать, что пандемия — проблема не только одной страны, но и всего мира. Следовательно, для решения проблемы необходимо продемонстрировать взаимную солидарность».

А.Гейбулла отметил, что Азербайджан первым на Южном Кавказе получил вакцину при поддержке братской Турции и начал вакцинацию граждан.

«С 18 января в стране используются вакцины CoronoVac, производимые китайской компанией SinoVac. В любом случае, мы нашли выход. Но это следует расценивать как несправедливую позицию по отношению к Азербайджану. Другого объяснения этому нет. В отношении Азербайджана всегда существовали двойные стандарты как по карабахскому, так и другим вопросам», — цитирует Гейбуллу Репорт.

Minval.az