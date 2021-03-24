На разведывательном шельфе месторождении «Шафаг-Асиман» обнаружены запасы газоконденсата.

Об этом сообщили в государственной нефтяной компании SOCAR.

«Проведены комплексные геологоразведочные работы на глубине 7189 метров в разведочной скважине, пробуренной на блоке «Шафаг-Асиман», расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, и обнаружены первые запасы газоконденсата. Таким образом, бурение пласта Фасила на месторождении было успешно завершено.

При этом для полного определения запасов месторождения будет выполнено соответствующее техническое проектирование на бурение дополнительной оценочной боковой скважины в направлении свода структуры», — говорится в сообщении компании.

Minval.az