Обнародована статистика ДТП, произошедших в праздничные дни в Азербайджане.

С 20 по 24 марта на дорогах Азербайджана произошло 8 дорожно-транспортных происшествий.

В результате погибли 9, пострадали 5 человек, передает АПА.

Minval.az