В Баку неизвестная женщина привлекла внимание тем, что прогуливалась в нижнем белье по центральным улицам.

Видео было распространены в социальных сетях.

Общественность отреагировала на это негативно.

В ходе расследования, проведенного Сабаильским РОВД, было установлено, что это была жительница Сумгайыта, 2000 года рождения, информирует азербайджанский интернет-портал Unikal.org.

Женщина была задержана полицией и отпущена после профилактического допроса.

Она выразила сожаление по поводу своих действий.



Minval.az