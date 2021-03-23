В Баку неизвестная женщина привлекла внимание тем, что прогуливалась в нижнем белье по центральным улицам.
Видео было распространены в социальных сетях.
Общественность отреагировала на это негативно.
В ходе расследования, проведенного Сабаильским РОВД, было установлено, что это была жительница Сумгайыта, 2000 года рождения, информирует азербайджанский интернет-портал Unikal.org.
Женщина была задержана полицией и отпущена после профилактического допроса.
Она выразила сожаление по поводу своих действий.