В торговом центре Yaşıl Bazar произошло возгорание.
В торговом центре Yaşıl Bazar произошло возгорание.
Дата: 2021/03/23 19:15
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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По факту проводится расследование
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