Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано в субботу на северо-востоке Японии, объявлена угроза цунами. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление, передает ТАСС.

Метеорологи предупреждают, что в префектуре Мияги, рядом с побережьем которой находился эпицентр подземных толчков, высота цунами может составить 1 м. Население прибрежных районов предупреждают об опасности приближения к береговой линии.

Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км под океанским дном. Как сообщил телеканал NHK, при правительстве Японии в связи с ударом стихии создан экстренный штаб. Специалисты Tokyo Electric Power (TEPCO) в настоящее время проверяют, ни привело ли землетрясение к внештатным ситуациям на аварийной АЭС «Фукусима-1».

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Сильные подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных и восточных префектур страны, включая Фукусиму, Ибараки, Иватэ, Сайтаму, Токио.

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