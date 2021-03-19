В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры и полиции в ходе расследования, проведенного на основании поступившей 19 марта в Управление полиции Низаминского района города Гянджа информации об исчезновении жительницы города Гянджа Мусаевой Парвин Хагани гызы (2002 г.р.), было установлено, что Парвин Мусаева была умышленно убита.

Как сообщили пресс-службы Генпрокуратуры и МВД, сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия, были назначены соответствующие экспертизы, изъяты вещественные доказательства, допрошены свидетели и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

Расследованием были установлены обоснованные подозрения в том, что 19 февраля 2021 года знакомый пострадавшей Сардар Саладдин оглу Джафаров (2001 г.р.) в принадлежащем ему автомобиле задушил Парвин Мусаеву во время ссоры, возникшей между ними на почве ревности, и выбросил ее тело на территории свалки бытовых отходов, расположенной в поселке Автозавод города Гянджа.

По факту в Гянджинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

С.Джафаров задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Следствие продолжается.

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