В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

ДТП произошло в поселке Баладжары Бинагадинского района.

Перевернулся грузовик, перевозивший живых кур. Сотни птиц оказались на проезжей части под грудами ящиков. Водитель грузовика получил тяжелые телесные повреждения.

Как сообщили в Бакинском транспортном агентстве, в связи с ДТП движение на Московском проспекте в направлении Баладжарского круга ограничено. Автомобили перенаправлены на шоссе Баку-Сумгайыт.

Из-за сложившейся ситуации возникли трудности в движении автобусов по регулярным маршрутным линиям в указанном направлении, сообщает Report.

По факту ведется разбирательство.

Minval.az