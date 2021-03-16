Стали известны некоторые подробности подрыва на мине членов одной семьи в Агдаме.

На мине подорвались 6 человек – Гусейнов Акиф Мухтар оглу, его сыновья – Гусейнов Рази Акиф оглу, Гусейнов Байрам Акиф оглу, Гусейнов Анар Акиф оглу и внук – Гусейнов Гусейн Рази оглу, а также их знакомый, житель Лачинского района Абдуллаев Бахруз Надир оглу.

Сообщается, что один из них получил незначительную травму, поэтому после предварительного обследования был выписан домой, а двое госпитализированы в Бардинскую центральную районную больницу.

О состоянии здоровья остальных на данный момент ничего не известно.





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В Агдаме мирные жители подорвались на мине. Трагедия произошла сегодня вечером, уточняет АПА.

Мужчина и трое его сыновей подорвались на мине. По предварительной информации, сначала двое из них подорвались на мине, а двое других подорвались при попытке эвакуировать раненых с территории.

Позже стали известны их имена: это жители района — Гусейнов Акиф Мухтар оглу, Гусейнов Рази Акиф оглу, Гусейнов Байрам Акиф оглу, Гусейнов Анар Акиф оглу.

Во время происшествия рядом с ними находился внук Акифа Гусейнова Рази Надир оглу Гусейнов. Он получил легкие травмы.

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