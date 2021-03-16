В Билясуваре у наркоторговцев изъято 13 кг героина.

Как сообщили в лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате операции, проведенной сотрудниками Билясуварского районного отделения полиции на основании поступившей информации, по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны на территории района и доставлены в отделение полиции ранее судимый житель Ясамальского района города Баку Т.Агаев и житель Сальянского района Р.Халилов.

В ходе обыска у них были обнаружены и изъяты метамфетамин, автомат Калашникова и более 13 кг героина.

По факту проводится расследование.

Minval.az