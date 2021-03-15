В прокуратуру Бинагадинского района поступила информация о том, что 14 марта около 20.00 в поселке Баладжары был зарезан Мирзоев Талех Вагиф оглу (1981 г.р.).

Сотрудники прокуратуры с участием эксперта осмотрели тело и место происшествия. Было установлено, что мужчину во время конфликта убил его тесть Абдуллаев Мехди Адыгезал оглу (1964 г.р.), сообщили в прокуратуре района. М.Абдуллаев задержан.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство), следствие продолжается, передает АПА.

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