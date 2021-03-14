В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в одноэтажном частном доме в поселке Говсан Сураханского района Баку.

Как говорится в сообщении МЧС, на место происшествия были привлечены подразделения Государственной противопожарной службы. По предварительной информации, при разведке места пожара было обнаружено тело одного человека, которое затем было передано в соответствующие органы. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.

Minval.az