Задержан видеоблогер Ата Абдуллаев.
Ата Абдуллаев был задержан сегодня сотрудниками правоохранительных органов, сообщает азербайджанский интернет-портал Sabah.az.
По данным СМИ, Абдуллаева обвиняют в рэкетизме.
Задержан видеоблогер Ата Абдуллаев.
Ата Абдуллаев был задержан сегодня сотрудниками правоохранительных органов, сообщает азербайджанский интернет-портал Sabah.az.
По данным СМИ, Абдуллаева обвиняют в рэкетизме.
Дата: 2021/03/12 22:27
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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