Задержан видеоблогер Ата Абдуллаев.

Ата Абдуллаев был задержан сегодня сотрудниками правоохранительных органов, сообщает азербайджанский интернет-портал Sabah.az.

По данным СМИ, Абдуллаева обвиняют в рэкетизме.

Minval.az