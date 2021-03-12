Сотрудники Физулинского районного отдела полиции (РОП) установили личности лиц, пытавшихся проникнуть на деоккупированные территории района.

Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, три человека, пытавшиеся проникнуть в освобожденное от оккупации село Горадиз Физулинского района в обход контрольных постов, были задержаны и доставлены в РОП.

В ходе расследования выяснилось, что это жители поселка Зобуджуг Физулинского района Ш.Сулейманов, С.Гусейнов и А.Алышов.

В отношении задержанных приняты меры в соответствии с пунктами Кодекса об административных проступках.

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