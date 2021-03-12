Вооруженные силы Армении с 16 по 20 марта проведут тактические и тактико-профессиональные учения, сообщает пресс-служба Минобороны.

«В соответствии с планом первого полугодия 2021 года, 16-20 марта по всем операционным направлениям ВС Армении будут проведены тактические и тактико-профессиональные учения с привлечением общевойсковых сил, подразделений спецвойск. Цель учений — проверка боеготовности войск, управления оперативного звена, взаимодействия, проведение тренировок по управлению огнем», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что в учениях примут участие 7500 военнослужащих

Отметим, что Азербайджанская армия проведет с 15 по 18 марта оперативно-тактические учения, в них будут участвовать до 10 тыс человек, около 100 единиц бронетехники и до 30 самолетов.

На учениях предполагается отработать проведение контртеррористических операций.

Minval.az