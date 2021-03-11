10 марта около 09:00 в прокуратуру Хатаинского района столицы поступила информация об обнаружении в чайном доме тела Бахшиевой Махиры Гусейн гызы с многочисленными колото-резаными ранами.

Как сообщили в прокуратуре Хатаинского района, сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия, были совершены другие процессуальные действия.

Следствие выявило обоснованные подозрения в том, что Бахшиев Замин Аферин оглу (1990 г.р.) умышленно убил Махиру Бахшиеву, нанеся ей многочисленные ножевые удары. З.Бахшиев является сыном М.Бахшиевой.

В прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство), З.Бахшиев задержан.

Следствие продолжается.

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