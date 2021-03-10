ЗАО «Азербайджанские железные дороги» распространило информацию в связи с аварией с участием поезда в Сумгайыте.

Как сообщили в пресс-службе ЗАО, сегодня примерно в 13:20 по дороге к Сумгайытской чайной станции тепловоз с 10 грузовыми вагонами на неохраняемом железнодорожном переезде столкнулся с микроавтобусом, за рулем которого находился Лазымов Маариф Валех оглу:

«В результате аварии погиб регулировщик графика работы поездов Абдуллаев Муртуз Алексей оглу. Соответствующие организации расследуют причины происшествия».

Minval.az