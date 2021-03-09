На шоссе Сарай-Новханы в Абшеронском районе произошло серьезное ДТП.

Автомобиль марки Hyundai, управляемый Велиевой Тамеллой Эльданиз гызы 1982 года рождения, врезался в бетонное препятствие.

От сильного удара машина перевернулась. В результате водитель Т.Велиева, пассажиры Раббаз Рафаэль Надим Сирли Карим 2014 года рождения и Раббаз Селин Мария Сирли Карим 2011 года рождения были госпитализированы с тяжелыми травмами. Несмотря на усилия врачей, спасти Раббаз Рафаэля Надим Сирли Карим не удалось.

Отметим, что погибший и пострадавший пассажиры — граждане Франции, сообщает АПА.

Minval.az