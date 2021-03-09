В результате сошедшего в Астаре оползня оказались под угрозой примерно 20 семей.

В результате нестабильной погоды оползень в селе Шюмрюд перешел в более активную фазу. Несколько домов оказались в аварийном состоянии, возникли трещины на почве глубиной 150 м, сообщает АПА.

В селе Шюмрюд, расположенном на высоте примерно 600 м над уровнем моря, в прошлом году произошел оползень на территории 9 га. Теперь на этой территории зона оползня расширяется с каждым днем. Жители села, в котором около 200 частных хозяйств, обеспокоены возникшей угрозой. В связи с тем, что оползень охватывает большую территорию, пресечь его дальнейшее расширение невозможно. Жители села, главным источником доходов которых является пчеловодство и животноводство, просят построить для них дома в другой части села.

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