Утром 8 марта на верхней части автодороги Бадамдар — 20-й участок в Сабаильском районе Баку произошел локальный сход почвы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. Близлежащие строения не были повреждены.

«Как было сообщено, на основе проекта, разработанного Министерством по чрезвычайным ситуациям совместно с японскими специалистами, в настоящее время в верхней части склона, где произошел сход, пробурены 3 дренажные скважины диаметром 3,5 метра и глубиной 30 метров каждая. На одной из этих скважин уже завершены работы, а на 2 других планируется завершить работы в ближайшее время. После завершения работ в дренажных колодцах грунтовые воды, вызвавшие оползень, будут полностью удалены. После вдоль автомобильной дороги будет построена железобетонная опорная стена. Тем самым будут предотвращены оползневые процессы в этом районе.

Для ввода в эксплуатацию всех трех дренажных скважин в кратчайшие сроки на территорию привлечено достаточное количество техники и рабочей силы, работы продолжаются по графику», — сообщили в пресс-службе.

Minval.az