Житель Гянджи оставил без воды свыше сотни квартир в родном городе.

Как говорится в сообщении пресс-службы министерства внутренних дел, Управление полиции Кяпязского района Гянджи начало расследование по факту кражи водных счетчиков в городе.

Было установлено, что в общей сложности было демонтировано 112 механических водных счетчиков и 18 коробок на сумму в 4759 манатов, находящихся на балансе Дочернего акционерного обществу Gəncə Sukanal.

В результате проведенных оперативно-розыскных мер был задержан подозреваемый — им оказался местный житель Арзу Ибрагимов. Мужчина был взят с поличным. По факту ведется разбирательство.

Minval.az