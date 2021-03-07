В Баку возле станции метро «28 мая» на голову женщины упал фрагмент металлической конструкции.

В результате женщина скончалась на месте, информирует Real TV.

Отметим, что в районе трагедии ведутся строительные работы и наблюдается ветреная погода.

Minval.az