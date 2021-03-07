В Баку возле станции метро «28 мая» на голову женщины упал фрагмент металлической конструкции.
В результате женщина скончалась на месте, информирует Real TV.
Отметим, что в районе трагедии ведутся строительные работы и наблюдается ветреная погода.
В Баку возле станции метро «28 мая» на голову женщины упал фрагмент металлической конструкции.
В результате женщина скончалась на месте, информирует Real TV.
Отметим, что в районе трагедии ведутся строительные работы и наблюдается ветреная погода.
Дата: 2021/03/07 14:01
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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