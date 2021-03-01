В России собираются создать новый стратегический ракетный комплекс (СРК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в ракетно-космической отрасли.

Новая разработка получит название «Кедр». Источник заявил, что в данный момент работа над СРК ведется в научно-исследовательском плане: «Пока это глубокая НИР (научно-исследовательская работа)».

Также собеседник агентства заметил, что НИР «Кедр» можно охарактеризовать как «работы в рамках модернизации стратегического вооружения». «Если она превратится через некоторое время в опытно-конструкторскую работу, тогда можно будет говорить предметно», — сообщил источник.

Журналисты отметили, что в настоящее время в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения находятся межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс». Также идет перевооружение на гиперзвуковые ракетные комплексы «Авангард».

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