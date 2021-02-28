Бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Бэрон Дэвис отреагировал на критику футболиста «Милана» Златана Ибрагимовича в адрес баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Златан, держись подальше от Лос-Анджелеса. «Гэлакси» — отстой в любом случае. И ты чертовски тупой. Возьми ворованный взгляд Зухана и верни назад Сэндлеру. Пусть король говорит!» — приводит RT слова Дэвиса.

Напомним, Ибрагимович заявил, что Джеймсу следует воздерживаться от политических высказываний.

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