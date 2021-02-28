На рынке «Мейвели», находящемся на территории Локбатана, вспыхнул пожар.
Пожар зафиксирован в одном из продуктовых магазинов, сообщает «Репорт».
На рынке «Мейвели», находящемся на территории Локбатана, вспыхнул пожар.
Пожар зафиксирован в одном из продуктовых магазинов, сообщает «Репорт».
Дата: 2021/02/28 20:59
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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Об этом сообщает Минобороны России
В журнале General de Europe опубликована статья доктора политических наук и исследователя Ближнего Востока Себастьяна Буссуа с
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села Чирагуз Ходжавендского района.
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«Мы не должны забывать о Ходжалинском геноциде, мы должны понять и оценить его причины.
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