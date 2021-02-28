Члены нашей сборной завоевали три медали на международном турнире в Киеве, посвященном памяти известных украинских борцов и тренеров.

Борец вольного стиля Али Рагимзаде в весовой категории 65 кг прошел квалификационный раунд без борьбы – соперник из Греции на ковер не вышел. Далее наш борец победил за явным преимуществом своего киргизского коллегу. Затем Али обыграл местного борца с минимальной разницей, а в четвертьфинале одержал победу над грузинским спортсменом и завоевал путевку в полуфинал. Одолев молдавского борца, А.Рагимзаде вышел в финал. Победив в решающем поединке киргизского спортсмена, наш пехлеван поднялся на высшую ступень пьедестала почета, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Бронзовые медали завоевали наши борцы Туран Байрамов (65 кг) и Тюркан Насирова (50 кг).

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