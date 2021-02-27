Сотрудники отдела полиции Агстафинского района выявили кафе, осуществлявшее деятельность в ночное время в нарушение карантинного режима.

Как сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, арендатор кафе Фамиль Йолчуев и клиенты кафе — Нурана Абдуева, Этибар Атакишиев, Илькин Йолчузаде, Ханбаба Дуньямов и Шарафат Мамедова были задержаны и доставлены в отдел полиции, в отношении задержанных составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных проступках (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно — гигиенического и карантинного режимов), материалы направлены в районный суд для рассмотрения.

По решению суда Н.Абдуева оштрафована на 300 манатов, Е.Атакишиев арестован в административном порядке на 15 суток, Ф.Йолчуев – на 20 суток, И.Йолчузаде -на 7 суток, Х.Дуньямов –на 15 суток, Ш.Мамедова — на 5 суток.

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