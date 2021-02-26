Редко случающийся в современном футболе пример уважительного отношения к сопернику проявил натурализованный бразильский полузащитник «Зиря» по отношению к сопернику из «Нефтчи», сообщает «Спорт сегодня».

В первом тайме матча 17-го тура высшей лиги Азербайджана между «Зиря» (3 позиция) и лидером «Нефтчи» у малийского полузащитника гостей Мамаду Кане развязались шнурки бутс. На помощь ему оперативно пришел бразилец из «Зиря», Ричард Альмейда, который много лет провел в «Карабахе» и выступает за национальную команду Азербайджана.

Minval.az