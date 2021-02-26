Лидер армянских шахмат Левон Аронян покинул Армению и будет выступать за США.

«Прошлый год был очень тяжелым для всех нас — эпидемия, война, в моем случае личная трагедия и абсолютное безразличие государства к армянским шахматам.

Я больше года ждал выполнения обещаний действующей власти, и понял, что вынужден принять трудное решение и покинуть родную страну. Очевидно, что каждый год ожидания перемен — это пустая трата времени с точки зрения моей спортивной карьеры. Моя семья, особенно моя мать, пошла на многие жертвы, чтобы я стал шахматистом. Я это очень ценю, поэтому должен использовать свои шансы по максимуму.

Я искренне горжусь тем, что мне выпала честь внести значительный вклад в достижения армянских шахмат: три золотые олимпийские медали, золото чемпионата мира и Европы, два кубка мира, ряд личных и командных побед. Следует отметить, что существенным фактором нашего успеха было личное внимание третьего президента Армении Сержа Саргсяна — важная поддержка, которую он проявлял на протяжении многих лет.

Все мои попытки остановить деструктивные решения новой власти в области шахмат провалились. Я не смог донести до них простую истину, что я прошу государственной поддержки не для себя, а для возможности прославлять Родину нашими успехами.

Ответ был: «Наши эксперты считают, что у Левона Ароняна больше нет потенциала».

За годы работы мне поступило много интересных предложений из разных стран, также от американского шахматного мецента, любителя шахмат Рекса Синкфилда, который каждый год повторял свое предложение переехать в Соединенные Штаты. Я всегда оправдывал свой отказ тем, что никакая материальная ценность не может сравниться с уважением, которым шахматист пользуется в Армении.

Я уверен, что со временем шахматы вернут свой статус в Армении. И вместо того, чтобы закрывать шахматные школы, мы снова увидим уважение к этому виду спорта», — написал гроссмейстер в своем Facebook.

Minval.az