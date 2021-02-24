С ночи до этого часа в Баку произошло 24 ДТП, сообщил начальник отдела Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, на дорогах столицы наблюдается гололед, в результате чего столкнулись транспортные средства.

«В связи с погодными условиями движение транспортных средств затруднено. На некоторых улицах и проспектах произошли дорожно-транспортные происшествия с материальным ущербом. До этого часа на административной территории столицы было зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия. Погибших и пострадавших нет», — приводит его слова АПА.

Minval.az