Один человек погиб в результате цепной аварии на трассе Баку-Газах.

Как сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции полковник-лейтенант Намидан Пириев, утром грузовик не справился с управлением и перевернулся на обочине дороги в Гарадагском районе.

Всего в аварию попали более 15 автомобилей. По предварительным данным, погиб один человек.

В настоящее время затруднений с движением автомобилей по дороге Баку-Газах нет, дорога открыта.

Сотрудники правоохранительных органов расследуют инцидент.

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