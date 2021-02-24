Один человек погиб в результате цепной аварии на трассе Баку-Газах.
Как сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции полковник-лейтенант Намидан Пириев, утром грузовик не справился с управлением и перевернулся на обочине дороги в Гарадагском районе.
Всего в аварию попали более 15 автомобилей. По предварительным данным, погиб один человек.
В настоящее время затруднений с движением автомобилей по дороге Баку-Газах нет, дорога открыта.
Сотрудники правоохранительных органов расследуют инцидент.