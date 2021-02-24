В Гедабее мужчина стал жертвой несчастного случая.

Инцидент произошел в селе Гара Мурад.

Житель района, Лятиф Алескеров, 1961 года рождения был водителем. Из-за снежного покрова на дорогах села, Л.Алескеров поднял автомобиль марки «ГАЗ-24» при помощи домкрата и хотел установить цепи на колеса. Однако он попал под автомобиль.

Он был срочно госпитализирован. 60-летний пострадавший, болевший сахарным диабетом, впал в кому. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

На место происшествия были привлечены сотрудники ДПС.

По факту проводится расследование.

Minval.az