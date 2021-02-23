В Прокуратуру Сабаильского района поступила информация о том, что 23 февраля примерно в 14 часов в одном из домов на территории района были обнаружены тела 5 человек.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, сотрудники прокуратуры при участии судебно-медицинского эксперта осмотрели место происшествия и тела, выполнили другие необходимые процессуальные действия.

В ходе расследования было установлено, что в частном жилом доме по адресу Сабаильский район, поселок Бадамдар, жилой массив №1, тупик 1, дом 29 обнаружены тела Атиллы Алиева (2004 г.р.), Лятифа Алиева (2003 г.р.), Инкишафа Аллахвердиева (2000 г.р.), Натига Сафарова (1972 г.р.) и Шикара Аллахвердиева (1998 г.р.).

По предварительной версии, они умерли от отравления угарным газом.

По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье УК 314.3 (халатность, приведшая к смерти двух и более лиц).

В рамках расследования назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели, выполнены другие необходимые процессуальные действия.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.



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