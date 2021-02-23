В Бакинском суде по тяжким преступлениям обвиняемые нанесли себе ранения бритвой.

На процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова обвиняемые в терроризме и финансировании террористических организаций Самир Гурбанов, Афлатун Байрамов, Амин Гасанов и Аладдин Ибишов порезали себе вены, сообщает Report.

Судья покинул зал суда, сотрудниками Пенитенциарной службы удалось успокоить обвиняемых. Они были доставлены в медчасть.

Нанесенные ранения не привели к летальному исходу ни одного из обвиняемых.

Отметим, что Бакинским судом по тяжким преступлениям 11 членов банды обвиняются в терроризме и финансировании ИГИЛ.

Minval.az