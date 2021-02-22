В Огузе внук избил дедушку и нанес ему тяжелые травмы. Инцидент произошел в селе Таркеш, уточняет «Репорт».

Сегодня вечером житель села Нариман Бахар оглу Керимов (1941 г.р.) с телесными повреждениями различной степени тяжести был доставлен в Огузскую центральную районную больницу. В ходе обследования выяснилось, что 80-летнего Наримана Керимова избил внук — 30-летний Орхан Даглар оглу Керимов. Учитывая тяжесть состояния пациента, которому была оказана первая медицинская помощь, его направили в Шекинскую центральную районную больницу.

Причины инцидента пока неизвестны.

По факту проводится расследование.

Minval.az